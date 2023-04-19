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Кварацхелия извинился перед болельщиками «Наполи»

Грузинский футболист не реализовал пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
19 апреля 2023 08:16
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками неаполитанского клуба за нереализованный пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Милана».

«Мне тяжело видеть слезы в ваших глазах, понимать, что я не смог сделать вас счастливыми. Я сделаю всё возможное и извлеку уроки из этого опыта. Очень сожалею о том, что случилось, и безмерно благодарен за поддержку, которую ощущаю каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернёмся сильнее!», — написал Кварацхелия в своей социальной сети.

Ответный матч в Неаполе завершился со счетом 1:1, в первой игре победил «Милан» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Его соперником станет победитель пары «Бенфика» — «Интер». В первом матче «Интер» оказался сильнее португальской команды – 2:0.

источник: «Советский спорт»
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