«Аль-Наср» проиграл в первом матче Иличича, Роналду отметился борцовским приемом (видео)

Саудовский клуб «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» в гостевом матче 25-го тура чемпионата страны со счетом 0:2.

Победу хозяевам поля принес дубль Одиона Игало, забивший оба гола с пенальти (42-я и 62-я минута).

Этот матч был первой игрой «Аль-Насра» под руководством нового тренера Динко Иличича. Португальский нападающий команды Криштиану Роналду не отметился результативными действиями, но запомнился борцовским приемом против футболиста «Аль-Хиляля» и в матче был наказан желтой карточкой.

«Аль-Наср» с 53 очками остался на второй строчке чемпионата, отставая на три очка от «Аль-Иттихада». Но у лидера чемпионата на одну игру меньше. «Аль-Хиляль» с 49 очками находится на четвертом месте.