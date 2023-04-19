Футбольная ассоциация Нидерландов считает российских хакеров виновными в кибератаке на свои ресурсы

Футбольная ассоциация Нидерландов подверглась атаке российских хакеров из организации Lockbit в кибератаке на свои ресурсы и похищение данных по контрактам бывших и действующих игроков, сообщает польский ресурс Sport.pl.

По данным источника, злоумышленники могли также похитить документы по текущим дисциплинарным вопросам. Как отмечается в публикации, Lockbit взяла на себя ответственность за случившееся и потребовала выкуп за данные, грозя в противном случае, опубликовать их в середине следующей недели.

Точная сумма требуемого выкупа не называется, в федерации отказались комментировать происходящее до окончания расследования.