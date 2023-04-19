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Испанские футбольные арбитры грозят бойкотом чемпионатам страны из-за критики в свой адрес

Судьи намерены выйти на акцию протеста против нарастающей враждебности в свой адрес.
19 апреля 2023 08:44
автор: Александр Евграфов

Футбольные судьи, обслуживающие матчи чемпионатов Испании в различных лигах, грозят бойкотом из-за критики и нарастающей враждебности в свой адрес, сообщает COPE.

По данным источника, причиной акции стало нападение на судью Антонио Позо, обслуживавшего матч в Сеуте. В конце матча молодёжной команды «Полильяс» c «Калаверой» группа футболистов хозяев поля напали на арбитра. К ним также присоединились родственники, выбежавшие на поле. Инцидент имел продолжение после игры, когда те же лица напали на Позо за пределами стадиона, нанеся ему травмы различной степени тяжести.

После случившегося судьи, работающие в испанских чемпионатах, объявили о встрече, на которой будет обсужден возможный бойкот матчей. Арбитры требуют решить вопросы безопасности. Подобное решение может приостановить чемпионат в Ла Лиге и Сегунде.

источник:
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