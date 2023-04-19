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Вингер «Крыльев Советов» Гарре рассказал, почему ушел из «Манчестер Сити» и выбрал Россию

По словам аргентинца, Россия – это хорошо организованная страна.
Вингер «Крыльев Советов» Гарре рассказал, почему ушел из «Манчестер Сити» и выбрал Россию
19 апреля 2023 09:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Крылья Советов"

Аргентинский атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» рассказал, что его семья полностью поддержала решение перебраться из Англии в Россию, а на принятие решение ушло всего десять день.

«Россия – хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», - рассказал Гарре в интервью «Чемпионату».

Гарре перешел в самарский клуб из аргентинского «Атлетико Уракан» в конце января 2023 года. В июле 2016 года он перешел в «Манчестер Сити», в составе молодежных команд провел 61 мач, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

Контракт с Гарре рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне Бенхамин сыграл в 10 матчах и отметился голевой передачей.

источник: Чемпионат.com
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