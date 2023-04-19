Аршавин иронично отреагировал на отказ РФС от участия в турнире Футбольной Ассоциации Азии

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин не расстроился, узнав о решении РФС об отказе от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии.

«Какое решение приняли, такое и приняли. Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», – заявил экс-игрок, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Ранее в РФС заявили, что сборная не поедет на этот турнир по ряду причин, среди которых неудобный график, пересекающийся с внутрироссийскими соревнованиями, а также желание УЕФА сохранить Россию в еврокубках.