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Аршавин иронично отреагировал на отказ РФС от участия в турнире Футбольной Ассоциации Азии

Бывший нападающий был немногословен.
19 апреля 2023 09:17
автор: Артур Гичунцев

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин не расстроился, узнав о решении РФС об отказе от участия в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии.

«Какое решение приняли, такое и приняли. Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», – заявил экс-игрок, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Ранее в РФС заявили, что сборная не поедет на этот турнир по ряду причин, среди которых неудобный график, пересекающийся с внутрироссийскими соревнованиями, а также желание УЕФА сохранить Россию в еврокубках.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Аршавин иронично отреагировал на отказ РФС от участия в турнире Футбольной Ассоциации Азии
Бывший нападающий был немногословен.
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