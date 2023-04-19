Неймар и его девушка Бьянкарди ждут ребенка

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар написал в соцсетях, что готовится вновь стать отцом. Он опубликовал несколько фотографий, на которых держит руку на животе своей девушки, модели Бруны Бьянкарди.

«Мы мечтаем о твоей жизни и планируем твое появление. Это делает наши дни более счастливыми. Тебя ждет прекрасная семья, с братом, бабушкой и дедушкой, семья, которая уже очень любит тебя. Приходи скорее», - говорится в сообщении Неймара.

В середине февраля этого года 31-летний бразилец получил растяжение связок в матче 24-го тура чемпионата страны против «Лилля» и был прооперирован в Дохе, досрочно завершив сезон.

У Неймара уже есть сын от бывшей девушки Каролины Дантас. Совместных детей с Бруной Бьянкарди у него еще не было.