Вратарь «Ростова», установивший рекордную серию, вернулся к тренировкам после травмы

Вратарь «Ростова» Никита Медведев принял участие в общей тренировке команды впервые с сентября прошлого года, когда голкипер получил сложную травму, сообщается в Telegram-канале «Ростова.

Медведев повредил связки коленного сустава в кубковом матче против «Оренбурга». После медицинского обследования ему была сделана операция. 28-летний вратарь в нынешнем сезоне успел принять участие в двух матчах Кубка России и в обоих сохранил ворота в неприкосновенности.

Медведев является обладателем рекорда чемпионатов России по времени, не пропускавшим голы. Весной в сезоне-2015/16 он сохранял ворота «Ростова» «сухими» на протяжении 952 минут, превзойдя прежнее достижение Руслана Нигматулина («Локомотив») на 13 минут.