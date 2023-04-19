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Вратарь «Ростова», установивший рекордную серию, вернулся к тренировкам после травмы

В сентябре минувшего года Медведев получил серьезную травму связок коленного сустава.
19 апреля 2023 11:47
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Ростова» Никита Медведев принял участие в общей тренировке команды впервые с сентября прошлого года, когда голкипер получил сложную травму, сообщается в Telegram-канале «Ростова.

Медведев повредил связки коленного сустава в кубковом матче против «Оренбурга». После медицинского обследования ему была сделана операция. 28-летний вратарь в нынешнем сезоне успел принять участие в двух матчах Кубка России и в обоих сохранил ворота в неприкосновенности.

Медведев является обладателем рекорда чемпионатов России по времени, не пропускавшим голы. Весной в сезоне-2015/16 он сохранял ворота «Ростова» «сухими» на протяжении 952 минут, превзойдя прежнее достижение Руслана Нигматулина («Локомотив») на 13 минут.

источник: ФК «Ростов»
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