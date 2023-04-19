Лэмпард заявил, что не даст игрокам «Челси» опустить руки после поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не допустит, чтобы игроки команды после вылета из Лиги чемпионов, доигрывали сезон кое-как.

«Несмотря на то, что случилось, в каждой игре все футболисты должны полностью выкладываться. Я не позволю никому опустить руки в том, что касается завершения сезона. Мы играли хорошо на протяжении часа против соперника мирового уровня. Мы не можем опустить требования к себе», - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

По словам исполняющего обязанности главного тренера, игроки должны понимать, в каком состоянии был клуб, в каком находится сейчас и какой путь был пройден.

Оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» закончились со счетом 2:0 в пользу мадридцев. В чемпионате Англии после 31 матча «Челси» набрал 39 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице. Команде осталось провести 7 матчей. «Синие» проиграли четыре матча подряд во всех турнирах после назначения Лэмпарда и.о. главного тренера команды.