Евгений Бушманов: Для «Спартака» кубковый матч будет непростым, хоть «Акрон» и играет в Первой лиге

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Акроном» в рамках полуфинала Путь регионов Кубка России.

Напомним, что ранее московская команда проиграла «Уралу», а тольяттинский клуб нанес поражение «Динамо».

«Матч «Акрон» — «Спартак» — настоящий кубковый матч навылет. «Акрон» хоть и играет в Первой лиге, но для «Спартака» матч будет непростым. Они уже выбили «Локомотив» и «Динамо», да и к тому же будет искусственное поле и чужие болельщики», — приводит «Чемпионат» слова Бушманова.

Добавим, что победитель матча встретится в следующем раунде с лучшей в противостоянии «Краснодар» — «Крылья Советов».