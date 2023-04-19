В CAFA отреагировали на отказ РФС участвовать в чемпионате Центральной Азии

РФС отказался от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). В организации подчеркнули, что такое решение принято из-за сроков проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями.

«Служба коммуникаций РФС сообщила о причине отказа участвовать в летнем турнире CAFA. Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу», – приводит слова пресс-службы CAFA Sport24.ru

Напомним, чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии состоится с 9 по 21 июня. В этом турнире примут участие сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.