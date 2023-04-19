Клуб Бэкхема представил новую форму из пластика, отправив в ней девушек к акулам (фото)

Футбольный клуб «Интер Майами», выступающий в лиге MLS, необычным образом представил новый комплект резервной формы команды, сообщается на официальном сайте «Интера».

Презентация прошла также необычным образом. Форму вновь представила модель Корал Томашик, которая нырнула в ней на глубину около 30 метров и там провела фотосессию. Еще одной участницей фотосессии стала акула-молот. Фотографии сделал популярный подводный фотограф Джейсон Вашингтон.

Форма изготовлена из переработанного пластика, выловленного компанией Adidas в мировом океане. В клубе особо отметили, что хотят обратить внимание на проблемы загрязнения Мирового океана.

«Интер» уже третий год подряд представляет новые комплекты необычным образом. В 2021 году был презентован комплект, выполненный в синих цветах, в 2022 году компанию девушкам в розовой форме составил скат, а в 2023 – акула.