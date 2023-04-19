РПЛ работает над альтернативными форматами проведения чемпионата

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о вариантах проведения чемпионата в следующем сезоне.

В лиге признали, что могут изменить формат турнира.

«Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Какие есть варианты? Разные – и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании», – цитирует Алаева «РБ-Спорт».

Напомним, что сейчас победителя РПЛ определяет путем кругового турнира.