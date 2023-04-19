ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Колосков поддержал решение РФС отказаться от участия в чемпионате Центральной Азии

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
Колосков поддержал решение РФС отказаться от участия в чемпионате Центральной Азии
19 апреля 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение союза отказаться от участия национальной команды в чемпионате Центральной Азии.

В организации заявили, что турнир CAFA совпадает с внутрироссийскими соревнованиями.

«Здесь очень простоe объяснение: обычно всякого рода товарищeские турниры носят характер подготовки к мeждународным соревнованиям — будь то чемпионат мира, чeмпионат Европы или отборочные игры. Но Россия сeйчас ни к чему не готовится — в ближайшеe время не будет никаких официальных мeждународных соревнований. РФС правильно сдeлал, что поберёг игроков и их здоровьe, а также избежал финансовых потерь», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что в чемпионате примут участие сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

источник: Чемпионат.com
«Манчестер Сити» планирует предложить Холанду новое соглашение
Норвежец повторил достижение форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха по голам за сезон АПЛ.
19.04.2023 14:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт
«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт
У аргентинца 30 июня заканчивается контракт с «ПСЖ».
19.04.2023 13:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Динамо» не исключили, что Овечкин может вновь сыграть за московский клуб
В «Динамо» не исключили, что Овечкин может вновь сыграть за московский клуб
На счету Овечкина 822 шайбы в НХЛ и один забитый гол в футболе за «Динамо».
19.04.2023 13:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Колосков поддержал решение РФС отказаться от участия в чемпионате Центральной Азии
Колосков поддержал решение РФС отказаться от участия в чемпионате Центральной Азии
Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.
19.04.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
РПЛ работает над альтернативными форматами проведения чемпионата
РПЛ работает над альтернативными форматами проведения чемпионата
Чемпиона России могут определить по итогам плей-офф.
19.04.2023 13:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Кристал Пэлас» планирует продлить контракт с Ходжсоном
Специалист возглавил команду в марте 2023 года.
19.04.2023 13:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Клуб Бэкхема представил новую форму из пластика, отправив в ней девушек к акулам (фото)
Клуб Бэкхема представил новую форму из пластика, отправив в ней девушек к акулам (фото)
Форма выполнена по экологическим технологиям
19.04.2023 13:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
В CAFA отреагировали на отказ РФС участвовать в чемпионате Центральной Азии
Турнир пройдет в июне.
19.04.2023 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Евгений Бушманов: Для «Спартака» кубковый матч будет непростым, хоть «Акрон» и играет в Первой лиге
Евгений Бушманов: Для «Спартака» кубковый матч будет непростым, хоть «Акрон» и играет в Первой лиге
Полуфинальный матч состоится 19 апреля в Жигулевске и начнется в 16:30 мск.
19.04.2023 12:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика