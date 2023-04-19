«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт

«Барселона» не оставляет попыток будущим летом вернуть в команду нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает Mundo Deportivo, совет директоров «сине-гранатовых» хочет предложить 35-летнему футболисту «Пари Сен-Жермен» контракт на два года. В этом случае Лионель может приносить до 25% дохода «Барселоны».

Отмечается, что если Месси подпишет такой контракт, то сможет принять участие в праздновании 125-летия каталонского клуба. Его будут отмечать в конце 2024 года.

Напомним, что аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».