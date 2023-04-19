В «Динамо» не исключили, что Овечкин может вновь сыграть за московский клуб

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не исключает, что российский хоккеист Александр Овечкин может вновь сыграть за футбольную команду, как это было в 2022 году.

«Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда прилетает, то приходит к нам на стадион. А дальше мы пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны. Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходил на поле? Мы не можем этого исключать», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

По слова члена совета директоров «Динамо» Овечкин настолько органично интегрирован во все, что связывается с «Динамо», что скорее и есть само «Динамо».

В 2022 году Овечкин вышел в составе бело-голубых на футбольный матч с клубом медиалиги «Амкал», в котором отметился забитым голом.