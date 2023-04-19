«Манчестер Сити» планирует предложить Холанду новое соглашение

«Манчестер Сити» планирует продолжить сотрудничество с форвардом Эрлингом Холандом.
Как сообщает The Athletic, руководство британского клуба готово предложить 22-летнему футболисту новый контракт. Отмечается, что сам Холанд готов совершенствоваться в «Манчестер Сити».
Ранее из текущего соглашения норвежца был исключен пункт, который позволял Эрлингу уйти из «МС» за 150 миллионов фунтов стерлингов летом следующего года.
В текущем сезоне Холанд провел 40 матчей за «горожан», в которых он забил 47 мячей.
источник: The Athletic