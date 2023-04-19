Генсек Футбольного союза Киргизии прокомментировал отказ России от турнира CAFA

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал отказ российской сборной принять участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В РФС заявили, что турнир CAFA совпадает с внутрироссийскими соревнованиями.

«Новость о том, что сборная России отказалась играть в турнире ЦАФА, никак не повлияет на наши отношения. То, что в этом году ЦАФА инициирует турнир, который должен стать ежегодным и традиционным — уже большое достижение, кто бы ни играл на этом турнире», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Букуева.

Напомним, что на турнире сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.