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Генсек Футбольного союза Киргизии прокомментировал отказ России от турнира CAFA

Турнир пройдет в июне на территории Бишкека и Ташкента.
Генсек Футбольного союза Киргизии прокомментировал отказ России от турнира CAFA
19 апреля 2023 14:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Федерация футбола Киргизии

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев прокомментировал отказ российской сборной принять участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В РФС заявили, что турнир CAFA совпадает с внутрироссийскими соревнованиями.

«Новость о том, что сборная России отказалась играть в турнире ЦАФА, никак не повлияет на наши отношения. То, что в этом году ЦАФА инициирует турнир, который должен стать ежегодным и традиционным — уже большое достижение, кто бы ни играл на этом турнире», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Букуева.

Напомним, что на турнире сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

источник: «Спорт-Экспресс»
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