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Тренеру «ПСЖ» Галтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания

Если обвинения будут доказаны, то он должен будет также заплатить и крупный штраф.
Тренеру «ПСЖ» Галтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания
19 апреля 2023 14:59
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может быть приговорен к тюремному сроку в три года, если обвинения в расистских высказываниях будут доказаны, сообщает RMC Sport.

По данным источника, помимо лишения свободы, тренеру может грозить штраф в 45 тысяч евро.

Ранее в СМИ был опубликован отрывок из электронного письма бывшего коллеги Галтье по «Ницце» Жюльена Фурнье. В нем утверждалось, что Галтье заявил, что в «Ницце» не должно быть много мусульман и чернокожих. Руководство «ПСЖ» объявило о начале внутреннего расследования, а сам Галтье на пресс-конференции опроверг все обвинения, обещая подать в суд на Фурнье и журналистов, которые распространили эту информацию.

Также было сообщено, что «ПСЖ» предоставило Галтье и его семье дополнительную охрану из-за поступивших угроз.

Прокуратура Ниццы уже начала предварительное расследование в связи с возможной «дискриминацией на основании расовой или религиозной принадлежности» и провела обыск в офисе «Ниццы».

источник: RMC Sport
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