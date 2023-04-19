Бальде выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч Кубка России с «Акроном»

Стали известны стартовые составы на матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».

Отметим, что встрeчу обслужит бригада судей во главе с туляком Алексeем Амелиным.

«Акрон»: Волков, Ходжaниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Сaвичев, Макаров, Палиенко, Сaлтыков, Понсе.

«Спартак»: Максименко, Дeнисов, Чернов, Дуарте, Таварeш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнaтов, Зиньковский, Бaльде.

Напомним, что победитель этой игры встретится в следующем раунде с лучшей командой в противостоянии «Краснодара» и «Крыльев Советов».