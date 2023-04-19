Тюкавин сожалеет, что сборная России не сыграет на турнире CAFA

Форвард сборной России Константин Тюкавин отреагировал на отказ национальной команды от участия в летнем турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Напомним, что решение принял РФС. Об этом рассказал генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

«Очень жалко, что сборная России не примет участия в турнире ЦАФА. Обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Турнир азиатских сборных пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.