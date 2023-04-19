КДК РФС заменил тренеру «Химок» Талалаеву удаление на штраф в 50 тысяч рублей

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) аннулировал красную карточку главному тренеру «Химок» Андрею Талалаеву.

Талалаев был удален на 90-й минуте матча 23-го тура чемпионата России между «Химками» и «Крыльями Советов» за то, что бросил на поле бутылку с водой.

«Химки» обратились в КДК с просьбой смягчить наказание. В ходе заседания инцидент был рассмотрен с участием самого Талалаева, принято решение, красную карточку отменить, а тренера оштрафовать на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение», - заявил журналистам председатель КДК Артур Григорьянц.