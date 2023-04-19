Феликс может вернуться в «Атлетико» в летнее трансферное окно

«Атлетико» может вернуть в команду форварда Жоау Феликса.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Маттео Моретто, 23-летний футболист вновь станет игроком клуба из Мадрида в летнее трансферное окно. Подобную идею всерьез рассматривает руководство «матрасников».

Отметим, что сейчас Феликс выступает на правах аренды за «Челси». Лондонский клуб заплатил за трансфер 11 миллионов евро. У »аристократов» нет права выкупа португальца в конце сезона.

Жоау провел за «Челси» 15 матчей, в которых забил два гола.