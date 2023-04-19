Главный тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча Российской премьер-лиги главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Специалист также заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Клотет был удален в конце первого тайма матча 23-го тура против «Спартака», показав главному судье оскорбительный жест и выругался, обозвав арбитра клоуном.

КДК принял решение, что удаление тренера было обоснованным, а прошение «Торпедо» об отмене красной карточки отклонено.

По словам Григорьянца, Клотет объяснил свое поведение тем, что хотел подбодрить футболистов, а не оскорблять судью.