«Король оказался голым». Геннадий Орлов раскритиковал работу Спартака Гогниева

Известный российский комментатор Геннадий Орлов подверг критике бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

– «Алания» никуда не попала, но о нем начали говорить, что он придумал какие-то хороводы на стандартах, беготню. А на проверке оказалось – король-то голый! С точки зрения футбола», – приводит слова журналиста Sport24.ru.

Добавим, что на посту наставника подмосковного клуба Гогниева сменил Андрей Талалаев. «Химки» располагаются на 15-й позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 14 очков.