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Бензема продлил контракт с «Реалом» на один сезон

Клуб ищет варианты с усилением атаки после ухода нападающего.
Бензема продлил контракт с «Реалом» на один сезон
19 апреля 2023 17:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Французский форвард Карим Бензема продолжит выступать за «Реал».

Как сообщает As, руководство «сливочных» активировало опцию продления соглашения с 35-летним футболистом до 2024 года.

Отмечается, что мадридский клуб воспользовался неписаным правилом: договор автоматически продлевается с игроком, завоевавшим «Золотой мяч». Скорее всего это соглашение станет последним между Бензема и «Реалом».

В текущем сезоне Карим 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.

источник: AS
Бензема продлил контракт с «Реалом» на один сезон
Бензема продлил контракт с «Реалом» на один сезон
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