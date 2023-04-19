Бензема продлил контракт с «Реалом» на один сезон

Французский форвард Карим Бензема продолжит выступать за «Реал».

Как сообщает As, руководство «сливочных» активировало опцию продления соглашения с 35-летним футболистом до 2024 года.

Отмечается, что мадридский клуб воспользовался неписаным правилом: договор автоматически продлевается с игроком, завоевавшим «Золотой мяч». Скорее всего это соглашение станет последним между Бензема и «Реалом».

В текущем сезоне Карим 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть результативных передач.