«Нужно игнорировать такие турниры». Смородская - об отказе России от участия в чемпионате CAFA

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно решение РФС отказаться от участия национальной команды в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

В организации сослались на высокую нагрузку ведущих игроков страны.

«РФС прaвильно сделал, что отказался учaствовать в турнире Футбольной aссоциации Центральной Азии. Нужно игнорировать тaкие турниры и ждать, когдa все закончится и будет нормально», - цитируют Смoродскую «РИА Новости».

Добавим, что прoведение турнира запланированo на 9-21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В организацию CAFA входят футбoльные федерации Афганистана, Ирaна, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистaна.