Быстров рассказал, на какую должность в «Динамо» можно взять Шварца

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на информацию о том, что «Динамо» может вернуть в клуб Сандро Шварца.

«Шварца уволили из «Герты» - может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше - факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича», - приводит слова бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Динамо» располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 39 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 22 апреля.