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«Челси» готов расстаться с любым игроком команды следующим летом 

По мнению руководства синих, в нынешнем составе нет футболистов, которые заслужили быть застрахованы от продажи.  
19 апреля 2023 18:16
автор: Глеб Шевяков

Любой футболист «Челси» может быть продан в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает FootballTransfers.

Как утверждает источник, совладелец «пенсионеров» Тодд Боули принял решение об очередной перестройке в лондонском клубе по завершении текущего сезона и намерен рассмотреть все предложения, которые будут выдвинуты по игрокам команды ближайшим летом. В первую очередь, речь идет о Пьере-Эмерике Обамеянге, Кристиане Пулишиче, Хакиме Зиеше, Рахиме Стерлинге и Коноре Галлахере.

Добавим, что в данный момент «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 31 проведенного матча.

18 апреля подопечные Френка Лэмпарда вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, дважды уступив «Реалу» со счетом 0:2.

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