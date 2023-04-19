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Булыкин отреагировал на отказ сборной России выступить на турнире CAFA 

Азиатский турнир должен состояться на территории Бишкека и Ташкента.
19 апреля 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о решении РФС не участвовать в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Никто из нас не знает точной информации по поводу этого, однако, мне кажется, что РФС верно проанализировало ситуацию и приняло решение, что сборной России не стоит играть на этом турнире. Понятно, что фанаты могут быть этим огорчены, потому что хотят видеть команду на официальных соревнованиях, а не только в товарищеских играх. Стоит подождать от РФС полных объяснений с подробностями. Думаю, они должны быть в скором времени», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.

источник: «Евро-футбол.ру»
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