«Милан» объявил о продлении контракта с Жиру

Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с «Миланом».

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня 36-летний футболист находился в офисе итальянского клуба и поставил подпись под соглашением. Новый договор с Жиру будет действовать до лета 2024 года.

В СМИ отмечается, что Оливье будет зарабатывать около 3,5 миллионов евро за один сезон.

Накануне француз отметился голом в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Наполи».

В текущем сезоне Жиру провел 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.