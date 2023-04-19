Мостовой прокомментировал возможную смену формата РПЛ 

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу того, стоит ли менять текущий формат чемпионата России.

«В этом нет никакой необходимости. Сейчас у нас уже есть запутанный турнир под названием Кубок России. В настоящее время мы проводим матчи по надежной и проверенной годами формуле, которая работает и понятна абсолютно всем. Я считаю, что не нужно выдумывать новое. Возможно, нам нужно лишь добавить пару клубов в нынешний чемпионат и расширить лигу с 16 до 18 команд. В топовых чемпионатах играют 20 участников, а у нас постоянно возникают проблемы, не хватает финансов, некоторые клубы вовсе исчезают. Необходимо обратить внимание на это проблему, а формат отвести на второй план», — приводит слова Мостового RT.

Ранее появилась информация о том, что РПЛ работает над альтернативными форматами проведения чемпионата.