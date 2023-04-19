Гришин считает, что в скором времени УЕФА и ФИФА разрешат России участвовать в турнирах

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу того, что РФС принял решение отказаться от участие в турнире CAFA.

«Есть предположение, что в ближайшее время нас вернут на турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Именно поэтому отказались от азиатского турнира. Думаю, в РФС разобрали ситуацию и все прояснили. Посчитали выступать там нецелесообразным. В любом случае, стоит довериться нашей федерации футбола. Они в этом разбираются лучше всех нас. Много новостей о поддержке нашей федерации со стороны ФИФА и УЕФА. Никто ведь от нас окончательно не отказался», — приводит слова Гришина Sport24.ru.

Напомним, что в турнире CAFA примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Матчи пройдут в период с 9 по 21 июня.