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Прикоснитесь к истории: что можно посмотреть в музее московского «Динамо»

Вас ждут награды и личные вещи спортсменов, а также высокотехнологичная экспозиция и многое другое.
Прикоснитесь к истории: что можно посмотреть в музее московского «Динамо»
19 апреля 2023 20:50
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 19 апреля, на территории Петровского парка в Москве открыли музей «Динамо» в честь 100-летия спортобщества.

С сегодняшнего дня поклонники столичного клуба смогут увидеть 200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет.

Кроме того, в уникальной Медиатеке музея собрано более 200 статей о том, как формировалась инфраструктура Общества «Динамо», его идентичность и дизайн, и какой след представители бело-голубых оставили в истории мирового спорта.

Одним из достопримечательностей музея является высокотехнологичная экспозиция, состоящая из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного Общества «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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