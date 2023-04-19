«Краснодар» одолел в серии пенальти «Крылья Советов» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Краснодар» дома нанес поражение «Крылья Советов» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Отметим, что основное время встречи завершилась со счетом 2:2.

За команду Владимира Илича забитыми мячами отличились полузащитник Эдуард Сперцян (32-я минута) и нападающий Джон Кордоба (70). В составе гостевой команды голы забили форвард Дмитрий Цыпченко (90+3) и защитник Илья Гапонов (90+6).

На 47-й минуте матча хавбек гостей Амар Рахманович получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля.

«Быки» выиграли серию послематчевых пенальти со счетом 3:0.

Таким образом, «Краснодар» выходит в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном», который ранее победил «Спартак» (2:1).

Кубок России

Путь регионов

1/2 финала

2-й этап

«Краснодар» – «Крылья Советов» (Самара) – 2:2 (1:0)

Голы: Сперцян, 32. Кордоба, 70 – Цыпченко, 90+3.

Удаление: Рахманович, 47.

Серия пенальти: 3:0.