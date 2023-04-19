Стали известны стартовые составы «Интера» и «Бенфики» на ответный матч четвертьфинала ЛЧ

«Интер» и «Бенфика» представили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Жилберто, Антонио Силва, Отаменди, Флорентино Луис, Шикинью, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурсенс, Гонсалу Рамуш.
Напомним, встреча состоится сегодня, 19 апреля и пройдет в Милане, а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Добавим, что первая игра, прошедшая в Лиссабоне, завершилась победой итальянского гранда – 2:0.
источник: «Советский спорт»