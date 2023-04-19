Гвардиола рассказал, как должен играть «Манчестер Сити», чтобы победить «Баварию» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 3:0.

«Нам не нужно защищаться весь матч, мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», - приводит слова испанского специалиста BBC.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч обслужит бригада арбитров во главе с представителем Франции Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.