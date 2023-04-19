В «Акроне» не считают победу над «Спартаком» сенсацией: Такой результат – закономерность

Сегодня, 19 апреля, «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) и вышел в следующий раунд Кубка России.

Спортивный директор тольяттинского клуба Арам Задоян считает, что в победе команды нет никакой сенсации.

«Прекрасные ощущения! Очень рад за команду, заслужили. Такой результат – закономерность. Будем настраиваться на следующий матч. У нас как всегда боевой настрой», – сказал функционер порталу Sport24.ru.

В следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром», который прошел «Крылья Советов» (2:2, серия пенальти – 3:0).