Джикия повздорил с журналистом после поражения «Спартака» от «Акрона» 

Защитник «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен заданным вопросом журналиста после поражения его команды от «Акрона» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Отметим, что причиной ссоры оказался вопрос: «Вам не кажется, что «Спартак» деградирует?»

«Не стоит таких слов произносить. Предупреждаю сразу. Потому что в следующий раз я могу пройти мимо журналистов и откажусь от комментариев. Неужели необходимо именно такие слова использовать? Нельзя подобирать более подходящие слова? Вопрос можно задать уважительно и корректно. Если вам так кажется, когда вы смотрите наше выступление, то вы ничего не понимаете в футболе», – приводит слова Джикии журналист Владимир Пушкарев в своих соцсетях.

Напомним, что «Спартак» после поражения от «Акрона» покинул турнир.

В настоящее время подопечные Абаскаля располагаеются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей.