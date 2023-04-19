ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гончаренко отметил важность результата в матче с ЦСКА в Кубке России

«Урал» разошелся миром с московским клубом - 1:1.
Гончаренко отметил важность результата в матче с ЦСКА в Кубке России
19 апреля 2023 22:12
автор:
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после ничьей своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1).

«Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряженный. Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в составе армейцев отличился Хесус Медина, реализовавший пенальти на 88-й минуте. Уральцы ответили забитым мячом в исполнении Эрика Бикфалви (70).

Ответная игра между командами состоится 3 мая в Екатеринбурге.

источник: Чемпионат.com
Федотов считает, что арбитр не должен был засчитывать гол «Урала» в матче Кубка России
Тренер недоволен работой Кирилла Левникова.
19.04.2023 23:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Акрон» сыграет в гостях против «Краснодара» в финале Пути регионов Кубка России 
Встреча должна пройти в промежутке с 2 по 4 мая. 
19.04.2023 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Радченко заявил, что «Спартак» проиграл «Акрону» из-за неправильного настроя 
Радченко заявил, что «Спартак» проиграл «Акрону» из-за неправильного настроя 
По мнению бывшего советского нападающего, красно-белые выглядели вяло на фоне соперника. 
19.04.2023 22:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сафонов – о матче с «Акроном»: Если «Краснодар» сыграет в полную силу, то проблем у нас не будет
Сафонов – о матче с «Акроном»: Если «Краснодар» сыграет в полную силу, то проблем у нас не будет
Ранее тольяттинский клуб обыграл «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
19.04.2023 22:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд не реализовал пенальти в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд не реализовал пенальти в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов
Встреча проходит в Мюнхене.
19.04.2023 22:48
Футбол
Футболистов «Акрона» могут признать мастерами спорта России
Футболистов «Акрона» могут признать мастерами спорта России
Тольяттинский клуб оказался в четверке лучших команд в розыгрыше Кубка России. 
19.04.2023 22:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гончаренко отметил важность результата в матче с ЦСКА в Кубке России
Гончаренко отметил важность результата в матче с ЦСКА в Кубке России
«Урал» разошелся миром с московским клубом - 1:1.
19.04.2023 22:12
Футбол
Джикия повздорил с журналистом после поражения «Спартака» от «Акрона» 
Джикия повздорил с журналистом после поражения «Спартака» от «Акрона» 
Защитник красно-белых пригрозил больше не общаться с сотрудниками СМИ, если они не будут правильно подбирать слова при общении с ним. 
19.04.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бояринцев назвал главного виновника поражения «Спартака» от «Акрона» в Кубке России
Специалист отметил своего коллегу из тольяттинского клуба.
19.04.2023 21:46
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика