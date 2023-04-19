Гончаренко отметил важность результата в матче с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после ничьей своей команды в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1).

«Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряженный. Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в составе армейцев отличился Хесус Медина, реализовавший пенальти на 88-й минуте. Уральцы ответили забитым мячом в исполнении Эрика Бикфалви (70).

Ответная игра между командами состоится 3 мая в Екатеринбурге.