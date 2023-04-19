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Футболистов «Акрона» могут признать мастерами спорта России

Тольяттинский клуб оказался в четверке лучших команд в розыгрыше Кубка России. 
Футболистов «Акрона» могут признать мастерами спорта России
19 апреля 2023 22:18
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Акрон» вышел в финал Пути регионов Кубка России, одолев в полуфинальной игре московский «Спартак» (2:1). Таким образом, клуб из Тольятти уже входит в топ-4 команды этого турнира.

Таким образом, в соответствии с приложением №40 в приказе Минспорта России игрокам команды Евгения Калешина могут быть официально присуждены звания мастеров спорта России, так как клуб Первой лиги вошел в четверку лучших в розыгрыше Кубка России.

Добавим, что в финале Пути регионов Кубка России «Акрон» встретится с «Краснодаром», который обыграл «Крылья Советов» в серии пенальти.

В высшей сетке турнира (Путь РПЛ) в финальном двухматчевой противостоянии встречаются ЦСКА и «Урал». Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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