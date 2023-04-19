Сафонов – о матче с «Акроном»: Если «Краснодар» сыграет в полную силу, то проблем у нас не будет

Сегодня, 19 апреля, «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) и вышел в следующий раунд Кубка России. Теперь тольяттинскому клубу предстоит сыграть с «Краснодаром».

Вратарь «быков» Матвей Сафонов заявил, что уважительно относится к сопернику. При этом голкипер подчеркнул, что «быки» намного сильнее «Акрона» и если сыграют в полную силу, то без проблем решат все вопросы.

«Команда только что обыграла «Спартак», как ее можно воспринимать? Как серьезный вызов. Но я знаю, что «Акрон» – команда такого уровня, что, если мы сыграем в полную мощь, без расслабленности, покажем именно наш футбол, тогда у нас проблем точно не будет. Думаю, что прыгнуть выше нас в своей лучшей форме у них не получится. Все зависит только от нас. Если мы проведем хотя бы хороший матч, то он закончится победой», – заявил Сафонов пресс-службе Кубка России.