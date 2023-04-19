Радченко заявил, что «Спартак» проиграл «Акрону» из-за неправильного настроя 

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко высказался насчет вылета команды из розыгрыша Кубка России от «Акрона» (1:2).

«С командой происходит что-то необъяснимое. В первой половине сезона они выступали довольно неплохо. Однако после того, как Абаскаль продлил с клубом контракт, результаты исчезли. Нужно найти причину этого спада. В матче с «Акроном» футболисты «Спартака» были чересчур самоуверенны, рассчитывали, что с легкостью победят, поэтому вышли на поле в расслабленном состоянии и выглядели вяло. Соперник был более мотивирован. Поэтому красно-белые и поплатились», – приводит слова Радченко «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что в финальном матче Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром», который одолел «Крылья Советов» в серии пенальти.