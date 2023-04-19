«Реал» продлит контракт с Кроосом в ближайшее время 

Хавбек «Реала» Тони Кроос продлил свое трудовое соглашение с мадридской командой на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, немецкий футболист подпишет новый контракт с королевским клубом до лета 2024 года. Прежнее соглашение 33-летного игрока со «сливочными» было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 41 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.