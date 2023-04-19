«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости могли выйти вперед на 37-й минуте, однако, форвард Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. Впрочем, норвежец все же отличился на 57-й минуте.

У мюнхенцев на 83-й минуте забил Йозуа Киммих: немецкий хавбек поразил ворота «горожан» с одиннадцатиметровой точки.

Таким образом, «Сити» одержал победу с общим счетом 4:1 и вышел на мадридский «Реал». Первый матч команды проведут 9 мая. Ответный – 16-го числа. В другой паре встретятся «Милан» и «Интер».