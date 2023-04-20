В «Баварии» считают, что вылетели из Лиги чемпионов не из-за увольнения Нагельсмана

Президент «Баварии» Герберт Хайнер назвал причину проигрыша «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов.

«Было очевидно, что у нас не была футболиста, который принес бы качество в наше нападение. Скорее всего, нам нужно усиление, чтобы показывать результат в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Поменял бы я сегодня Нагельсмана на Тухеля? Определенно! Развитие команды под руководством Нагельсмана показало, что ее потенциал не реализуется в должной мере», - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Добавим, что Томас Тухель возглавил «Баварию» 24 марта 2023 года, а первый матч против «Манчестер Сити» состоялся 11 апреля.

«Горожане» в полуфинале Лиги чемпионов сыграют против мадридского «Реала».