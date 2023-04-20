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В «Динамо» не уверены, что клуб продлит контракт с Захаряном

Прошлым летом футболист был близок к переходу в «Челси».
В «Динамо» не уверены, что клуб продлит контракт с Захаряном
20 апреля 2023 09:44
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

«Динамо» не прочь продлить контракт с полузащитником Арсеном Захаряном, однако, предметных разговоров на эту тему пока нет. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу мы будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока – это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет. Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», – добавил функционер, чьи слова приводит «Чемпионат».

Нынешний договор игрока истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 20 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

источник: Чемпионат.com
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