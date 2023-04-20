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Анатолий Бышовец: Решения РФС разрушают футбол

Сборная России не выступит на турнире в Азии.
Анатолий Бышовец: Решения РФС разрушают футбол
20 апреля 2023 09:53
автор: Александр Шульгин
автор фото: Архив "Советского спорта"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение РФС не отправлять национальную команду на азиатский турнир CAFA.

«Я удивлен ограниченностью тех, кто планирует развитие российского футбола. Думаю, решения РФС больше способствуют его разрушению», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в состав CAFA входят сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сборная России должна была стать одной из приглашенных команд на соревновании.

Соревнования пройдут летом в Ташкенте и Бишкеке.

источник: Чемпионат.com
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