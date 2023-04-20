Филимонов раскритиковал игру «Спартака» в последних матчах

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал текущие результаты красно-белых.

«Пока в игре «Спартака» ничего позитивного. Есть какие-то локальные результаты, но теряется преимущество и позиция второго места в чемпионате. Пока игра не впечатляет. Не знаю, в чем причина. Вроде бы ничего кардинально не поменялось, да и футболисты те же, но результаты не впечатляют», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, после 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Накануне красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).