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Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест, показанный болельщикам

Покидая поле, португалец потрогал себя за пах.
Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест, показанный болельщикам
20 апреля 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Аль-Наср"

Во вторник, 18 апреля, «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» (0:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Покидая поле, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал непристойный жест болельщикам, потрогав свой пах. Таким образом, португалец отреагировал на поведение болельщиков, выкрикивавших имя Лионеля Месси.

За этот жест Роналду могут депортировать из страны. С таким требованием выступила адвокат Нуф бинт Ахмед.

«Его поведение считается проявлением публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем», – заявила адвокат в соцсети, отметив, что подала соответствующий иск в суд.

Напомним, 38-летний Роналду играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. В данный момент на его счету 13 матчей, 11 голов и 2 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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