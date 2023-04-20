Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест, показанный болельщикам

Во вторник, 18 апреля, «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» (0:2) в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Покидая поле, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал непристойный жест болельщикам, потрогав свой пах. Таким образом, португалец отреагировал на поведение болельщиков, выкрикивавших имя Лионеля Месси.

За этот жест Роналду могут депортировать из страны. С таким требованием выступила адвокат Нуф бинт Ахмед.

«Его поведение считается проявлением публичной непристойности и является одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно совершено иностранцем», – заявила адвокат в соцсети, отметив, что подала соответствующий иск в суд.

Напомним, 38-летний Роналду играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. В данный момент на его счету 13 матчей, 11 голов и 2 ассиста.